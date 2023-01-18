Варшава, 18 января, 2023, 17:04 — ИА Регнум. Власти Польши могут втянуть страну в военное противостояние с Россией, которое приведёт к уничтожению Варшавы. Об этом 18 января пишет обозреватель издания Myśl Polska Сильвия Горлицкая.

Иван Шилов ИА REGNUM Польша

«Мы должны психологически готовиться к худшему, потому что политические элиты и власти Польши явно желают совершить акт самоуничтожения путем втравливания поляков в военное противостояние», — говорится в статье.

Она подчеркнула, что накопление на территории Польши вооружений и военных структур НАТО делает страну целью возможного удара.

По её словам, Польша не является самостоятельным государством, она всего лишь полигон Запада и потенциальное поле битвы с Россией.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, поляки оставили резкие комментарии на призывы премьер-министра страны Матеуша Моравецкого о военной помощи киевскому режиму.