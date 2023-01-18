Москва, 18 января, 2023, 17:13 — ИА Регнум. Вице-премьер правительства РФ — глава Минпромторга России Денис Мантуров рассчитывает в ближайшее время найти индустриальных партнёров для реализации электрокроссовера E-Neva. Об этом он заявил 18 января в ходе встречи с журналистами.

Алексей Даничев/POOL/ТАСС Промышленный образец электрического внедорожника с рабочим названием E-NEVA

Министр назвал выбор индустриальных партнёров главным вопросом, добавив, что в настоящее время эта тема обсуждается с коллегами. Он также сообщил о необходимости определиться с экономикой проекта.

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«Рассчитываем найти в ближайшие несколько месяцев, во-первых, индустриальных партнеров, и до конца просчитать экономический эффект», — заявил Мантуров, акцентировав внимание на том, что у проекта есть перспективы.

Отвечая на вопрос о том, сможет ли российский кроссовер конкурировать с автомобилем Tesla, вице-премьер отметил, что данное транспортное средства рассчитано на среднего покупателя, в то время как Tesla относится к бизнес — или премиальному классу.

Как сообщало ИА REGNUM, премьер-министр России Михаил Мишустин указал на необходимость своевременных выплат участникам специальной военной операции и их семьям.

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