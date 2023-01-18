Экс-советника офиса Зеленского внесли в базу киевского «Миротворца»
Экс-советника офиса президента Украины Арестовича внесли в базу «Миротворца»
Киев, 18 января, 2023, 17:01 — ИА Регнум. Бывший советник офиса украинского президента Алексей Арестович был внесён в базу неугодных Киеву лиц «Миротворец». Его обвинили в участии в «актах гуманитарной агрессии» против киевского режима, а также мероприятиях, подрывающих обороноспособность страны. Об этом сообщает «Коммерсантъ».
На сайте отмечается, что политик — «профессиональный провокатор», осуществляющий «публичные информационные диверсии». Ему также приписывают дискредитацию госорганов.
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Известно, что досье Арестовича появилось в базе ещё до его увольнения.
Как сообщало ИА REGNUM, Канада передаст киевскому режиму 200 бронеавтомобилей Senator.
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