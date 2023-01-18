Санкт-Петербург, 18 января, 2023, 16:59 — ИА Регнум. В противостоянии России с киевским нацистским режимом и поддерживающим его Западом победа России абсолютно неизбежна. При этом у страны есть несколько вещей, которые «лежат в основе нашей победы», заявил 18 января президент России Владимир Путин на встрече с рабочими Обуховского завода в Петербурге.

Илья Питалев/POOL/ТАСС Рабочая поездка президента РФ Владимира Путина в Санкт-Петербург

«Это единство и сплоченность русского и вообще многонационального российского народа. Это мужество и героизм наших бойцов в рамках специальной военной операции и на линии фронта. И, конечно, работа оборонно-промышленного комплекса, таких предприятий, как ваше, и таких людей, как вы», — сказал президент.

Он добавил, что основу для победы создает в целом развитие экономики и социальной сферы России.

«Она обеспечена, у меня в этом нет никаких сомнений», — подчеркнул президент.

В качестве примера он отметил, что ракет ПВО на Обуховском заводе производится в три раза больше, чем в США. «А в целом наша оборонка производит за год ракет ПВО различного назначения примерно столько же, сколько производят все военно-промышленные предприятия мира», — уточнил Путин.

По его словам, «нам есть, на что опереться, и всё это не может не вселять в нас уверенность в том, что победа будет за нами».