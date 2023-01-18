Хельсинки, 18 января, 2023, 16:55 — ИА Регнум. Мурманское отделение, действующее при генеральном консульстве Финляндии в Санкт-Петербурге, временно закроют, сообщает 18 января пресс-служба финского внешнеполитического ведомства.

Иван Шилов ИА REGNUM Финляндия

Отмечается, что деятельность диппредставительства приостанавливается на неопределённый срок. По оценкам МИД, Финляндия в связи со значительным сокращением основных задач представительства пока не нуждается в нём. В случае необходимости офис может быть открыт.

«Меры по подготовке отделения к временному закрытию начаты, и в период их проведения отделение не принимает клиентов», — информирует ведомство.

Данное решение касается только мурманского отделения генконсульства, остальные представительства продолжают свою работу.

Мурманское отделение учредили в 1992 году. На протяжении 30 лет ведомство занималось вопросами, связанными с въездом в Финляндию, двусторонними контактами и содействием региональному и приграничному сотрудничеству.

Как сообщало ИА REGNUM ранее, статс-секретарь — заместитель главы МИД России Евгений Иванов отмечал, что некоторые европейские страны выдвигают российским туристам заведомо невыполнимые условия для разрешения на въезд.

Читайте также: Российским туристам перестали выдавать шенгенские визы на срок больше года