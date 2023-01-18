Санкт-Петербург, 18 января, 2023, 16:58 — ИА Регнум. Президент России Владимир Путин отметил, что в Санкт-Петербурге нужно сократить число котельных станций, работающих на угле и на мазуте. Об этом он заявил 18 января во время встречи с главой этого города Александром Бегловым.

Kremlin.ru Владимир Путин и Александр Беглов

Губернатор Санкт-Петербурга рассказал, что из-за большого промышленного потенциала в городе складывается непростая и сложная ситуация с выбросами в атмосферу.

На это Путин сообщил, что необходимо сокращать число котельных станций, которые работают на мазуте и на угле.

По словам Беглова, в этом направлении специалисты уже ведут работы, он также пообещал, что в 2023 году произойдет переход на экологически чистое топливо.

Ранее ИА REGNUM сообщало о том, что в России в рамках программ стимулирования спроса на автомобили планируется поддержать расширение парка экологического транспорта, в том числе — водородного транспорта.

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