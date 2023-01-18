Давос, Швейцария, 18 января, 2023, 17:04 — ИА Регнум. Состояние мира прискорбно из-за множества взаимосвязанных проблем, в том числе кризиса на Украине и климатических изменений. Об этом генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш заявил 18 января на заседании Всемирного экономического форума в Давосе.

Xinhua. Xie E Антониу Гутерреш

По словам генсека ООН, проблемы накапливаются подобно автомобилям после аварии. Усилия по их решению подрываются «серьёзнейшим уровнем геополитического раскола и недоверия между поколениями».

К глобальным проблемам он отнёс растущее неравенство, кризис стоимости жизни из-за стремительного роста инфляции, энергетический кризис, последствия пандемии COVID-19, сбои в цепочках поставок и многое другое. «Экзистенциальным вызовом» он назвал изменение климата и отметил, что обязательство ограничить повышение температуры на Земле до 1,5 градуса по Цельсию «почти развеялось в прах».

В Давосе Гутерриш также заявил, что текущая геополитическая ситуация хуже, чем какая-либо другая на протяжении всей его жизни.

«Думаю, что мы находимся в худшей ситуации за всю мою жизнь», — сказал Гутерриш.