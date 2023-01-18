Москва, 18 января, 2023, 16:42 — ИА Регнум. Добавление ещё девяти валют для установки ЦБ курса означает, что их котировки не будут считаться через кросс-курсы. Об этом корреспонденту ИА REGNUM 18 января заявил аналитик УК «Альфа-Капитал» Александр Джиоев.

Фото: ИЗВЕСТИЯ/Кристина Кормилицына Котировки

«Официальный курс валюты нужен для расчета таможенных и налоговых платежей, также он применяется в бухгалтерском учете и статистике внешнего сектора. Таким образом, добавление еще девяти валют к уже имеющимися 34 означает, что котировки этих валют для вышеуказанных целей будут браться напрямую от ЦБ РФ, а не считаться через кросс-курсы», — отметил Джиоев.

Ранее Банк России объявил о том, что начинает устанавливать официальные курсы рубля еще к таким валютам, как дирхам ОАЭ, таиландский бат, вьетнамский донг, сербский динар, новозеландский доллар, грузинский лари, индонезийская рупия, египетский фунт и катарский риал.