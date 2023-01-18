Филадельфия, США, 18 января, 2023, 16:41 — ИА Регнум. Российский защитник клуба Национальной хоккейной лиги (НХЛ) «Филадельфия Флайерз» Иван Проворов отказался участвовать в акции в поддержку ЛГБТ. Об этом 18 января сообщает «Спорт-Экспресс».

Zuma\TASS/Anthony Nesmith Иван Проворов

Перед игрой с «Анахайм Дакс» игроки «Филадельфии» вышли на разминку в специальных свитерах с радужными номерами. Проворов остался в раздевалке и появился на льду только во время самого матча.

«Я уважаю всех, уважаю выбор каждого. Мой выбор — оставаться верным себе и своей религии. Я православный человек», — сказал Проворов.

Фанаты в США оскорбились поведением российского игрока и требовали, чтобы его заменили. Но тренер «Филадельфии» Джон Торторелла поддержал его, заявив: «Проворов верен себе и своей религии. Я уважаю это и не вижу повода убирать игрока в запас лишь из-за его решения».