Москва, 18 января, 2023, 16:53 — ИА Регнум. На необходимость своевременных выплат участникам специальной военной операции и их семьям указал 18 января премьер-министр России Михаил Мишустин.

Фото: ИЗВЕСТИЯ/Дмитрий Астрахань В зоне СВО

Он подчеркнул, что «в приоритете координационного совета остаются вопросы социальной защищённости военнослужащих и членов их семей, граждан, которые находятся в зоне специальной военной операции и приграничных районах».

Все установленные выплаты должны осуществляться в полном объёме и в срок, добавил Мишустин.

Ранее председатель правительства России заявил о необходимости непрерывного наращивания мощностей оборонно-промышленного комплекса.

Как сообщало ИА REGNUM, минимальная сумма денежного довольствия, которую получают призванные в рамках частичной мобилизации военнослужащие, составляет 195 тысяч рублей (у сержантов и офицеров выплаты больше).