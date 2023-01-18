Санкт-Петербург, 18 января, 2023, 16:23 — ИА Регнум. Очереди в детские сады во всех регионах России должны быть ликвидированы, заявил 18 января президент Владимир Путин.

Иван Шилов ИА REGNUM Владимир Путин

Он отметил, что проблему можно решить до конца 2024 года, но «желательно» сделать это уже в текущем году.

Сейчас в 64 регионах России эта задача уже решена, добавил Владимир Путин.

В декабре 2022 года на заседании совета по стратегическому развитию и национальным проектам президент заявил, что к концу 2023 года все дети будут обеспечены местами в яслях.