Санкт-Петербург, 18 января, 2023, 16:21 — ИА Регнум. Некоторые иностранные покупатели российской оборонной продукции не расплачиваются за неё. Об этом 18 января заявил президент России Владимир Путин во время общения с рабочими «Обуховского завода» в Санкт-Петербурге.

Анна Рыжкова ИА REGNUM Вооруженные силы России

«Есть ещё одна вещь, на которую нужно обратить внимание. Речь идёт о том, что некоторые наши инозаказчики, к сожалению, не выполняют в полном объёме своих обязательств. Получили продукцию, но не рассчитываются», — сказал Путин.

Он добавил, что власти страны оказывают дополнительную помощь оборонно-промышленному комплексу и должны поддержать предприятия.

Президент также подчеркнул, что сейчас внешний рынок вышел на второй план, потому что нужно обеспечить потребности российских вооружённых сил.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, Путин заявил, что руководство страны добьётся того уровня производства, который необходим.