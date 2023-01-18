Санкт-Петербург, 18 января, 2023, 16:56 — ИА Регнум. Президент России Владимир Путин призвал развивать отечественный автопром. Об этом он заявил во время посещения испытательного корпуса Обуховского завода концерна «Алмаз-Антей».

Алексей Даничев/POOL/ТАСС Владимир Путин

Глава государства осмотрел экспериментальный образец электрического кроссовера С-класса E-NEVA, а также экспериментальный образец беспилотной модульной газоэлектрической платформы, которая предусматривает создание на ее базе автомашин разных типов кузовов, размера и грузоподъемности.

Путин призвал сотрудников предприятия продолжать работу.

«Надо расширять внутренний рынок», — заявил президент, добавив, что понимает, как многое для этого предстоит сделать.

Кроме этого, Путину был представлен отечественный полноприводный грузовой автомобиль для гражданских нужд БАЗ-S36A11 и произведенное на заводе медицинской оборудование.

Как передавало ИА REGNUM, ранее Путин заявил, что в Российской Федерации невозможно осуществить производство всех товаров, при этом руководство страны добьётся того уровня производства, который необходим.

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