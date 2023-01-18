Санкт-Петербург, 18 января, 2023, 16:21 — ИА Регнум. Сотрудники Главного следственного управления СКР по Санкт-Петербургу начали доследственную проверку по факту обнаружения утром 18 января костных останков человека на территории Красносельского района.

Теодор Жерико. Голова мёртвого человека. До 1819

Как сообщает 78.ru, в парковой зоне на улице Добровольцев на юго-западе Петербурга выгуливавший собаку мужчина нашёл в пакете под кустом голову человека. Чтобы извлечь вмёрзший в лёд пакет, были вызваны сотрудники МЧС.

«Следственно-оперативной группой проводится осмотр места происшествия, в том числе с участием специалиста в области судебной медицины. Обнаруженные костные фрагменты будут направлены для судебно-медицинского исследования», — сообщили в ГСУ СКР по Санкт-Петербургу.