Санкт-Петербург, 18 января, 2023, 16:18 — ИА Регнум. Есть все основания считать действующий киевский режим неонацистским, заявил 18 января президент России Владимир Путин.

Kremlin.ru Владимир Путин

Российский лидер напомнил, что киевский режим прославляет нациста Степана Бандеру, а боевики ВСУ продолжают практику заградотрядов и расстрела гражданских лиц в Донбассе.

«Поэтому у нас есть все основания называть сегодняшний режим неонацистским и есть все основания помогать с помощью вооружённых сил тем людям, которые считают себя частью русской культуры», — сказал глава государства во время общения с рабочими Обуховского завода, входящего в концерн «Алмаз-Антей».

Как сообщало ИА REGNUM, ранее Путин заявил, что военная спецоперация России на Украине неизбежно завершится победой. С точки зрения конечного результата и победы, которая неизбежна, есть несколько вещей, одна их которых — единство, добавил президент России.

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