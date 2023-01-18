Москва, 18 января, 2023, 16:25 — ИА Регнум. Народную артистку России Ларису Удовиченко госпитализировали с переломом позвоночника. Сообщение об этом опубликовано на сайте «Кассир. ру».

Pravda Komsomolskaya/Russian Look Лариса Удовеченко

Зрителей предупредили, что спектакль «Новогодний переполох» пройдёт в Петрозаводске с заменой Удовиченко. Актриса «попала в больницу с переломом позвоночника», пояснили организаторы.

Такое же сообщение появилось и для зрителей в Великом Новгороде, но без указания диагноза актрисы. Сама 67-летняя Удовиченко ещё не комментировала информацию о госпитализации.

Лариса Удовиченко снялась более чем в 120 фильмах, включая картины «Летучая мышь», «Успех», «Женатый холостяк», «Золотая мина». Известность ей принесла роль Маньки-Облигации в картине «Место встречи изменить нельзя».