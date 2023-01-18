Оттава, 18 января, 2023, 16:35 — ИА Регнум. Канада передаст киевскому режиму 200 бронеавтомобилей Senator. Об этом заявила министр обороны Канады Анита Ананд в ходе встречи с украинским коллегой Алексеем Резниковым.

Даниль Муллагалиев ИА REGNUM Флаг Канады

«Сегодня (18 января — примечание ИА REGNUM) министр обороны Анита Ананд пребывает с визитом в Киеве, чтобы подтвердить непоколебимую солидарность Канады с Украиной и встретиться с украинскими чиновниками», — говорится в сообщении, опубликованном на сайте канадского правительства.

Отмечается, что техника будет передана по запросу Киева. Помощь оценивается в $67 млн.

Как сообщало ИА REGNUM, лидер движения «Мы вместе с Россией» Владимир Рогов заявил, что украинские войска обстреляли Михайловку в Запорожской области.

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