Москва, 18 января, 2023, 16:11 — ИА Регнум. Вопрос Лачинского коридора в Нагорном Карабахе может быть урегулирован уже в ближайшее время. Об этом 18 января заявил глава МИД РФ Сергей Лавров на пресс-конференции.

Дарья Антонова ИА REGNUM Сергей Лавров

По его словам, состоялись встречи представителей Азербайджана с представителями Нагорного Карабаха с участием командующего российским контингентом.

«Я думаю, вопрос в ближайшее время будет отрегулирован», — сказал Лавров.

Он рассказал, что азербайджанцы предоставили информацию, которую сейчас изучают российские военные. В эти данные входят в том числе сведения о том, что армянская сторона доставляла по Лачинскому коридору мины для минирования территории рядом с азербайджанскими позициями.

«Там много взаимных обвинений», — добавил министр.

Также он отметил, что Москва предложила механизм, согласно которому российские миротворцы должны обладать полномочиями по контролю движения по Лачинскому коридору, включая проверку транспортных средств на отсутствие в них запрещённых товаров.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, официальный представитель МИД РФ Мария Захарова заявила, что Москву беспокоит ухудшение отношений Армении и Азербайджана.