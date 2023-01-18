Москва, 18 января, 2023, 16:17 — ИА Регнум. Уровень компетенции промышленных предприятий России позволяет им заместить продукцию иностранных производителей, ушедших с отечественного рынка. Об этом 18 января заявил президент России Владимир Путин в ходе общения с рабочими «Обуховского завода».

Kremlin.ru Владимир Путин

По его словам, уровень российского производства стал «достаточно высоким» после ухода иностранных компаний. Рассказав о том, что предприятия легко перехватывают то, что оставили «партнеры», президент подчеркнул, что в России в состоянии производить то, что «вчера не могли».

«Конечно, это не значит, что мы можем производить все, 100%, но мы добьемся того уровня производства, который нам нужен», — сказал Путин.

Читайте также: Работники предприятий ОПК могут получить отсрочку от призыва в армию

В ходе встречи внимание президента обратили на то, что из-за СВО предприятия оборонно-промышленного комплекса работают в несколько смен. Рабочие завода поинтересовались, существует ли угроза того, что после завершения конфликта на Украине в стране будет наблюдаться ситуация, идентичная ситуации в 1990-х годах.

«Сейчас количество боевой техники увеличивается, и потребности у нас возрастают, но постепенно эта задача выпуска гражданской продукции всё равно будет решаться», — добавил глава государства, выразив надежду на то, что крупные концерны будут «крепко стоять на ногах».

Напомнив о том, что подъём оборонки начался задолго до спецоперации, Путин отметил, что размещенные на предприятиях заказы являются долгосрочными, а также подчеркнул актуальность производства на предприятиях ОПК и гражданской продукции.

Как сообщало ИА REGNUM, Госдума при обсуждении в первом чтении отклонила законопроект о повышении МРОТ до 20 тыс. рублей.

Читайте также: Госдума отказалась повышать МРОТ до 20 тыс. рублей