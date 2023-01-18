Санкт-Петербург, 18 января, 2023, 16:05 — ИА Регнум. Првтельству России дано поручение в январе 2023 года провести индексацию заработных плат работникам бюджетной сферы, заявил 18 января президент России Владимир Путин.

Иван Шилов ИА REGNUM Деньги

Отвечая на соответствующий вопрос одного из рабочих при посещении Обуховского завода в Петербурге, президент согласился с тем, что это «одна из самых животрепещущих» тем.

Для повышения благосостояния граждан многое уже сделано, но «до того уровня, который планировался», пока не доведено, добавил Владимир Путин.

17 января на совещании по экономическим вопросам президент заявил, что реальные доходы и благосостояние российских семей должны «ощутимо вырасти» в 2023 году.