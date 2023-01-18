Санкт-Петербург, 18 января, 2023, 16:11 — ИА Регнум. В ходе встречи с рабочими Обуховского завода в Петербурге 18 января президенту России Владимиру Путину задали вопрос о законодательном закреплении индексации заработных плат на уровень инфляции в стране. По словам президента, для государственных предприятий и учреждений такое возможно, но в частном секторе это может привести к неплатежеспособности и закрытию предприятий, потере рабочих мест.

Kremlin.ru Владимир Путин

Путин признал, что этот вопрос имеет прямое отношение к уровню благосостояния населения, поэтому является одним из важнейших.

«Здесь две составляющие. Это бюджетная сфера, и это прописано в майских указах 2012 года — многое сделано, но многое пока, к сожалению, не доведено до того уровня, который планировался. Но мы будем обязательно продолжать работать по этому направлению», — заверил президент. Он отметил, что правительство РФ имеет поручение уже в январе 2023 года провести индексацию в бюджетной сфере.

«Что касается частного сектора, то здесь совсем другая история. Здесь диктовать административным образом уровни заработной платы весьма опасно — это может привести к разбалансировке вообще самой экономики предприятия. В конечном итоге если пойти по этому пути, то предприятие может оказаться нерентабельным, просто будет закрыто и рабочие места закроются. Поэтому в условиях рыночной экономики нужно действовать очень аккуратно», — пояснил глава государства.

Однако он подчеркнул, что это не значит, что не надо думать в этом направлении. «Наоборот, об этом, конечно, надо думать, причем думать постоянно. Здесь другие механизмы применяются, в частности повышение минимального размера оплаты труда. От этого уровня зависят и многие другие составляющие в сфере заработных плат, причем как в бюджетной сфере, так и в сфере рыночной экономики», — сказал Путин.

Он напомнил, что в 2022 году в РФ дважды повысили МРОТ, причем даже больше, чем на уровень средней инфляции. «Но, конечно, мы должны понимать, что эта инфляция в среднем меньше 12%, а по некоторым товарам, по продовольствию особенно в середине прошлого года, всё по-другому смотрелось, и люди испытывают достаточно серьезное давление. Поэтому, мы конечно, будем следить за уровнем заработной платы и соотношением между инфляционными процессами, удорожанием продукции и услуг и уровнем реальных доходов людей», — пообещал президент. Он добавил, что поставил задачу правительству индексировать МРОТ больше, чем на уровень инфляции.

Путин отметил тенденцию к снижению инфляции в России. «Мы думаем, что в районе первого квартала будет около 5%, а потом есть тенденция к дальнейшему снижению. Здесь есть свои «засады», потому что если уж совсем инфляцию опустить, то в экономике могут быть сбои, поэтому ЦБ исходит из того, что она будет где-то в районе 5–7%. Но индексация МРОТ и других составляющих, влияющих на уровень реальных доходов, должна быть опережающей и выше, чем инфляция», — заключил президент.