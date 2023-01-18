Москва, 18 января, 2023, 16:06 — ИА Регнум. Украинские войска обстреляли Михайловку в Запорожской области. Об этом 18 января сообщил лидер движения «Мы вместе с Россией» Владимир Рогов.

Владимир Рогов Владимир Рогов

По его словам, массированный удар был нанесён с использованием тяжёлых видов вооружения. Под огнём оказались школа и ток с зерном.

Как сообщало ИА REGNUM, врио главы Донецкой Народной Республики Денис Пушилин заявил, что ВСУ не смогут достать до города Донецка после освобождения населённых пунктов Авдеевка и Марьинка.

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