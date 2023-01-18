Москва, 18 января, 2023, 16:14 — ИА Регнум. В Российской Федерации невозможно осуществить производство всех товаров, при этом руководство страны добьётся того уровня производства, который необходим. Об этом 18 января заявил президент России Владимир Путин во время общения с рабочими «Обуховского завода», входящего в концерн воздушно-космической обороны «Алмаз-Антей».

Иван Шилов ИА REGNUM Производство

По словам российского лидера, в России стали производить то, что вчера еще не могли.

«Конечно, это не значит, что мы можем производить все, 100%, но мы добьемся того уровня производства, который нам нужен», — заявил глава российского государства.

Ранее ИА REGNUM сообщало о том, что Путин пообещал переговорить с главой Минпросвещения России Сергеем Кравцовым о необходимости вернуть в обязательную школьную программу произведения советских классиков.

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