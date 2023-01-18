Вашингтон, 18 января, 2023, 16:31 — ИА Регнум. Президент России Владимир Путин поручил увеличить численность армии до 1,5 млн человек из-за подготовки к затяжному конфликту с Украиной. Так считают в американском Институте изучения войны (ISW), сообщает 18 января Newsweek.

Иван Шилов ИА REGNUM Владимир Путин

Аналитики США полагают, что Москва «готовится к затяжной войне на Украине» и план Путина направлен на «быстрое создание значительно более сильных вооружённых сил».

По мнению эксперта литовского Центра исследований Восточной Европы Диониса Ченузы, Россия намерена укрепить оборону вокруг Крыма и регионов, вошедших в её состав в сентябре 2022 года.

В ISW также считают, что военные реформы указывают на планы России «вести крупномасштабные боевые действия с применением обычных вооружений вообще», а не только на Украине. При этом экспертам «неясно», действительно ли Россия нарастит численность ВС к 2026 году, как ранее заявил министр обороны Сергей Шойгу.

В сообщении говорится также, что реформа не окажет существенного влияния на ход боёв на Украине в течение многих месяцев, но «может изменить соотношение сил в 2024 году». А в ближайшие годы это будет означать «гораздо более серьёзную военную угрозу» в отношении соседних стран, включая НАТО.

Как сообщало ИА REGNUM, 17 января Шойгу рассказал о трёхлетнем плане масштабных изменений в российских Вооружённых силах. Так, в Московской и Ленинградской областях будут созданы военные округа, армейский корпус появится в Карелии.

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