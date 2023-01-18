Киев, 18 января, 2023, 15:54 — ИА Регнум. Более половины всех энергетических объектов на Украине повреждено. Об этом 18 января заявил премьер-министр киевского режима Денис Шмыгаль.

Kmu.gov.ua Денис Шмыгаль

«В результате атак повреждено более половины всех энергообъектов в Украине», — сказал Шмыгаль в видеообращении на экономическом форуме в Давосе, опубликованном в Telegram.

По его словам, на сегодняшний день около 160 тыс. объектов инфраструктуры и жилых домов требуют восстановления.

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