Донецк, 18 января, 2023, 15:56 — ИА Регнум. ВСУ не смогут «достать» до Донецка после освобождения населённых пунктов Авдеевка и Марьинка, заявил врио главы Донецкой Народной Республики Денис Пушилин.

Иван Шилов ИА REGNUM Последствия обстрела Донецка

По его словам, для Донецка освобождение данных территорий будет означать резкое снижение обстрелов противником, по крайней мере из того оружия, которое массово используют ВСУ.

Напомним, города Марьинка и Авдеевка находятся в непосредственной близости от Донецка.

Как сообщало ИА REGNUM, днём 18 января ВСУ обстреляли Петровский район Донецка, выпустив четыре снаряда калибра 155 мм, в 14:45 — Куйбышевский район (четыре снаряда калибра 155 мм).

Читайте также: В ДНР за сутки от обстрелов со стороны ВСУ погибли три мирных жителя