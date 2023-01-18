* * — СМИ, признанное в РФ иностранным агентом

Москва, 18 января, 2023, 15:50 — ИА Регнум. Актёр Оскар Кучера заявил, что гордится тем, что поддерживает действия Вооруженных сил России. Об этом ведущий заявил РИА Новости, комментируя критику в свой адрес после интервью, вышедшего на YouTube-канале Юрия Дудя* (СМИ, признанное в РФ иностранным агентом).

Наталья Стрельцова ИА REGNUM Оскар Кучера в образе Исполнителя

«Не ожидал, что будет такое количество поддержки. А то, что поддерживаю наших парней, так этим могу только гордиться. Ну и лучше быть дураком, чем подлецом», — сказал он.

По его словам, изначально в рамках интервью планировалось обсудить телеканал «Муз-ТВ», сериал «Солдаты», музыку и гражданскую позицию актёра. Однако, как сам отмечает Кучера, «вышло, что вышло».

Артист признался, что является «увлекающейся» натурой, добавив, что «сам за всё в ответе». Кучера добавил, что не получил «ни одной копейки» от Дудя* (СМИ, признанное в РФ иностранным агентом).

Интервью с ведущим вышло 16 января. Оскар Кучера стал первым гостем, который прямо заявил о своей поддержке специальной военной операции.

Как сообщало ИА REGNUM, во второй половине 18 января в ряде регионов Украины начал действовать режим воздушной тревоги.

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