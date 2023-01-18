Москва, 18 января, 2023, 15:39 — ИА Регнум. Зенитчики одного из расчетов ЗРК «Бук» уничтожили свыше 60 целей ВСУ. Об этом 18 января сообщает пресс-служба Минобороны России.

Минобороны России ЗРК «Бук-М1»

По ее информации, расчеты ЗРК «Бук» продолжают нести круглосуточное боевое дежурство в зоне СВО. Военнослужащие Центрального военного округа при помощи этого зенитного ракетного комплекса уничтожают любые летательные аппараты и низколетящие крылатые ракеты противника.

Уточняется, что во время боевого дежурства военнослужащие обнаруживают, сопровождают и уничтожают различные воздушные цели, тем самым обеспечивают надёжное прикрытие с воздуха позиций российских войск и гражданских объектов.

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Минобороны России также опубликовало кадры работы одного из зенитных ракетных комплексов.

«Военнослужащие данного расчета уничтожили более 60 целей ВСУ, таких как самолеты, беспилотники и снаряды реактивной системы залпового огня HIMARS», — сообщает пресс--служба.

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