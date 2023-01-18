Москва, 18 января, 2023, 15:37 — ИА Регнум. Мощности оборонно-промышленного комплекса России должны наращиваться непрерывно, заявил 18 января на заседании координационного совета по обеспечению потребностей вооруженных сил премьер-министр России Михаил Мишустин.

Дарья Антонова ИА REGNUM Михаил Мишустин

Он отметил, что установленные советом целевые задания по производству авиационной и автомобильной техники, ракетно-артиллерийского и бронетанкового вооружения, средств бронезащиты и полевого обмундирования почти полностью выполнены.

Как сообщалось ранее, Мишустин также отметил, что восполнять потребности вооруженных сил необходимо в ежедневном режиме, и призвал участников совета лично контролировать «исполнительскую дисциплину».

17 января президент России Владимир Путин заявил, что ОПК «набрал серьезные обороты», предприятия работают в несколько смен, а некоторые — круглосуточно.