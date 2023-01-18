Санкт-Петербург, 18 января, 2023, 15:34 — ИА Регнум. Молодые работники предприятий оборонно-промышленного комплекса России могут быть освобождены от призыва на срочную воинскую службу, чтобы не ослаблять работу таких предприятий, продукция которых особенно востребована в условиях СВО. Как передает корреспондент ИА REGNUM, об этом заявил 18 января президент России Владимир Путин во время встречи с работниками Обуховского завода (входит в концерн «Алмаз-Антей»).

Дарья Драй ИА REGNUM Военный билет

Владимир Путин отметил, что в ходе частичной мобилизации в 2022 году все работники оборонных предприятий получили бронь от призыва на воинскую службу. По данным Минобороны, эта мера коснулась порядка 830 тыс. человек в российской оборонке.

«Что касается призывников, которые призываются на срочную службу: с учетом того, что оборонка сейчас загружена, вы работаете в три смены, и продукция предприятий ОПК в высшей степени востребована, мы изучаем возможность предоставить отсрочку и тем, кто должен призываться на срочную военную службу», — сказал президент.

Он уточнил, что этот вопрос будет решён в ближайшее время.