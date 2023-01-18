В ряде регионов Украины объявлена воздушная тревога
Киев, 18 января, 2023, 15:33 — ИА Регнум. Во второй половине 18 января в ряде регионов Украины начал действовать режим воздушной тревоги. Это следует из данных онлайн-карты воздушных тревог минцифры киевского террористического режима.
Иван Шилов ИА REGNUM
Воздушная тревога
Сигнал воздушной тревоги услышали жители в Сумской, Полтавской, Черкасской, Кировоградской, Николаевской и Днепропетровской областях.
Как сообщало ИА REGNUM, боевики ВСУ обстреляли три района Донецка.
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