Москва, 18 января, 2023, 15:31 — ИА Регнум. Пригласить в Госдуму представителей четырех крупных транснациональных компаний — производителей сигарет предложил депутат Госдумы Султан Хамзаев («Единая Россия»), передает корреспондент ИА REGNUM 18 января.

Nicolas Maeterlinck/Global Look Press/Keystone Press Agency Сигареты

«Считаю, что Госдума должна пригласить сюда руководителей этих транснациональных корпораций и задать им вопрос, что конкретно находится в этих сигаретах, потому что там табака нет, — химреагенты», — считает Хамзаев.

По словам парламентария, в России почти 100% рынка владеют четыре транснациональные компании Philip Morris, British American Tobacco, Imperial Tobacco и Japan Tabacco.

«300 млрд штук сигарет выкурили (классические сигареты) граждане России за 2022 год. Фантастический объем, это огромный, чудовищный объем. Мы должны вопрос поднимать более принципиально, что внутри этих сигарет находится — состав», — привел он аргумент.

В ходе дискуссии спикер Госдумы Вячеслав Володин предложение поддержал и предложил комитету палаты парламента по охране здоровья разобраться в ситуации.

«А потом уже мы с вами, выработав позицию на основе экспертной оценки тех, кто за контрольно-надзорной функции, предложим профильному комитету по промышленности то, что выработаем», — сказал Володин.