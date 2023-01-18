Оттава, 18 января, 2023, 15:31 — ИА Регнум. Жительница Канады, устроившая взрыв в жилом районе из-за вождения в состоянии алкогольного опьянения, подала в суд на компанию, продавшую ей спиртное. Об этом сообщает британское издание The Independent.

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В августе 2019 года 26-летняя Даниэлла Лейс въехала на автомобиле в жилой дом в городе Лондоне в провинции Онтарио, когда ночью возвращалась с концерта. Из-за аварии была повреждена газовая труба, произошёл взрыв, разрушивший дом. Всего пострадали четыре дома, травмы получили семь человек. Ущерб составил $10 млн.

Женщину приговорили к трём годам лишения свободы. Теперь она подала в суд на компанию Ovations Ontario Food Services, которую считает также виновной в произошедшем. В числе прочего Лейс утверждает, что персонал бара «поставил прибыль выше безопасности» и продал ей спиртное, хотя она уже находилась в состоянии опьянения.

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