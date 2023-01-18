Москва, 18 января, 2023, 15:30 — ИА Регнум. Президент Украины Владимир Зеленский не представляет интересы всех жителей страны в границах 1991 года. Об этом 18 января заявил министр иностранных дел России Сергей Лавров на пресс-конференции по результатам деятельности российской дипломатии в прошлом году.

Zuma\TASS Владимир Зеленский

«Если вы мне скажете, что Зеленский с его позицией представляет интересы всего населения той Украины, которую он хочет видеть в границах 1991 года, то разговаривать об этом большого смысла нет», — заявил глава МИД России, при этом он сослался на одно из интервью Зеленского, в котором глава киевского режима назвал жителей, проживающих на территории Донбасса, «особями».

Дипломат напомнил, что, согласно Уставу ООН, нужно уважать территориальную целостность тех стран, руководства которых соблюдают принцип самоопределения народов, а также представляют интересы всех народов, проживающих на этой территории.

Как передавало ИА REGNUM, ранее Лавров заявил, что Россия не прекращала стратегический диалог с США, в связи с этим не будет бегать за этой страной с предложениями дружбы. По его словам, на конференцию европейских государств, которую предложил созвать президент Франции Эммануэль Макрон, ее организаторы хотели бы пригласить и некоторые регионы России, которые, по их мнению, стремятся сохранить взаимодействие с Западом.

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