Пять машин столкнулись на Ленинградском проспекте в Москве
На Ленинградском проспекте в Москве столкнулись пять машин, движение затруднено
Москва, 18 января, 2023, 15:28 — ИА Регнум. На Ленинградском проспекте в Москве произошло столкновение пяти автомобилей. Об этом 18 января сообщается в официальном Telegram-канале московского департамента транспорта.
Иван Шилов ИА REGNUM
ДТП
«На Ленинградском проспекте (в районе д. 32/2) в средних рядах в направлении области и правом в направлении центра столкнулись пять автомобилей», — говорится в сообщении.
Отмечается, что затруднено движение в районе пересечения трассы с Третьим транспортным кольцом. На месте ДТП работают оперативные службы.
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