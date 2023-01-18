Москва, 18 января, 2023, 15:28 — ИА Регнум. На Ленинградском проспекте в Москве произошло столкновение пяти автомобилей. Об этом 18 января сообщается в официальном Telegram-канале московского департамента транспорта.

Иван Шилов ИА REGNUM ДТП

«На Ленинградском проспекте (в районе д. 32/2) в средних рядах в направлении области и правом в направлении центра столкнулись пять автомобилей», — говорится в сообщении.

Отмечается, что затруднено движение в районе пересечения трассы с Третьим транспортным кольцом. На месте ДТП работают оперативные службы.

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