Пекин, 18 января, 2023, 15:23 — ИА Регнум. Уход Алексея Арестовича с должности советника президента Украины был связан с несоблюдением «сценария» главы киевского режима Владимира Зеленского, считают читатели китайского портала «Гуанча».

Иван Шилов ИА REGNUM Алексей Арестович

«Ошибки, действительно, случаются, в актерском деле всё должно следовать сценарию, а не служить правде», — отметил один из читателей.

«Если идешь вразрез с Зеленским, понятное дело, что тебя выкинут!» — добавил другой.

«Зеленский терпеть не может, когда другие говорят правду, он всё равно бы его уволил», — прокомментировал еще один из пользователей.

Другие отметили, что если будет доказано, что Киев преднамеренно взорвал жилой дом в Днепропетровске, то жители должны «подняться и затоптать насмерть Зеленского».

Как сообщало ИА REGNUM, вечером 14 января после взрыва произошло обрушение подъезда многоэтажного дома в Днепропетровске. В результате происшествия погибли более 40 человек.

Позже советник офиса главы Украины Алексей Арестович сделал заявление, что подъезд многоэтажки обрушился из-за падения на него сбитой ВСУ ракеты. 17 января Арестович «признал ошибку» и подал в отставку.