Путин встретился в Санкт-Петербурге с рабочими Обуховского завода
Санкт-Петербург, 18 января, 2023, 15:21 — ИА Регнум. Президент России Владимир Путин прибыл на Обуховский завод в Санкт-Петербурге, который входит в концерн воздушно-космической обороны «Алмаз-Антей». Об этом 18 января сообщает пресс-служба Кремля.
Иван Шилов ИА REGNUM
Владимир Путин
Глава государства встретился с рабочими предприятия. Он поздравил их и других жителей Санкт-Петербурга с 80-й годовщиной прорыва блокады Ленинграда.
Путин напомнил, что Обуховскому заводу в 2023 году исполняется 160 лет, он является одним из крупнейших предприятий оборонно-промышленного комплекса России, работает надежно и с хорошим результатом.
«Надеюсь, так и будет в будущем», — заявил российский лидер.
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