Москва, 18 января, 2023, 15:14 — ИА Регнум. Госдума приняла во втором и третьем чтениях закон о продлении до 31 декабря 2034 года применения ставки налога на добавленную стоимость (НДС) в размере 0% при оказании услуг по перевозке пассажиров в пригородных электричках, передает корреспондент ИА REGNUM 18 января.

Дарья Драй ИА REGNUM Электричка

Сейчас нулевая ставка НДС действует до 31 декабря 2029 года. Как ранее пояснили в правительстве РФ, законодательно установленный срок действия указанной ставки НДС меньше, чем срок договоров финансового лизинга, заключенных перевозчиками.

Ожидается, что продление срока позволит не только сохранить уровень затрат перевозчиков на организацию перевозок, но и создать условия, позволяющие сохранить стоимость проезда пассажиров на доступном уровне.