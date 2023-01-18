Донецк, 18 января, 2023, 15:08 — ИА Регнум. Боевики ВСУ обстреляли три района Донецка, сообщили 18 января в представительстве ДНР в Совместном центре по контролю и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Киева (СЦКК).

Иван Ноябрев/ТАСС Последствия обстрела Донецка

«Зафиксирован обстрел со стороны ВФУ по направлению: 14:25 (совпадает с мск) — н. п. Карловка — г. Донецк (Куйбышевский и Киевский районы): выпущено 6 снарядов калибра 155 мм», — говорится в телеграм-канале представительства.

В 14:30 ВСУ обстреляли Петрвоский район Донецка, выпустив четыре снаряда калибра 155 мм, в 14:45 — Куйбышевский район (четыре снаряда калибра 155 мм).