Москва, 18 января, 2023, 15:02 — ИА Регнум. Необходимо организовать ежедневное восполнение вооружений и военной техники, чтобы дать вооруженным силам всё нужное для решения поставленных перед ними в рамках специальной военной операции задач, заявил 18 января премьер-министр России Михаил Мишустин.

Komsomolskaya Pravda/ Global Look Press Михаил Мишустин

Аналогичным образом должен быть решен и вопрос с поставками спецтехники и всех иных средств, которые нужны армии, добавил он.

В октябре 2022 года президент России Владимир Путин поручил создать координационный совет для обеспечения потребностей специальной военной операции. Его возглавил Мишустин.