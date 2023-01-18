Мишустин призвал организовать ежедневное восполнение военной техники
Мишустин призвал оперативно восполнять военную технику для решения задач СВО
Москва, 18 января, 2023, 15:02 — ИА Регнум. Необходимо организовать ежедневное восполнение вооружений и военной техники, чтобы дать вооруженным силам всё нужное для решения поставленных перед ними в рамках специальной военной операции задач, заявил 18 января премьер-министр России Михаил Мишустин.
Komsomolskaya Pravda/ Global Look Press
Михаил Мишустин
Аналогичным образом должен быть решен и вопрос с поставками спецтехники и всех иных средств, которые нужны армии, добавил он.
В октябре 2022 года президент России Владимир Путин поручил создать координационный совет для обеспечения потребностей специальной военной операции. Его возглавил Мишустин.