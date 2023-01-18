Москва, 18 января, 2023, 14:54 — ИА Регнум. Госдума приняла в первом чтении законопроект об освобождении от налога на доходы физических лиц (НДФЛ) доходов в виде материальной поддержки, оказываемой нуждающимся студентам колледжей и вузов, передает корреспондент ИА REGNUM 18 января.

Фото: ИЗВЕСТИЯ/Дмитрий Коротаев Студенты

В ходе заседания депутат Госдумы Артём Метелев («Единая Россия») заявил, что, по данным Федеральной налоговой службы, такую материальную помощь в России получают 450 тысяч человек.

«С одной стороны, государство, университеты эту помощь оказывают, а с другой — забирают обратно 13% с выплат свыше 4 тысяч рублей, воспринимая материальную поддержку как доход. Но это не доход, это по своей сути, по своему смыслу целевая выплата, которая выплачивается в трудной ситуации не с целью обогащения», — сказал он.

Ожидается, что действие нормы будет распространяться на доходы, полученные начиная с налогового периода 2023 года.