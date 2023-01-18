Москва, 18 января, 2023, 15:04 — ИА Регнум. Начиная с 18 января, Центральный банк России будет устанавливать официальные курсы рубля ещё к девяти иностранным валютам, сообщает пресс-служба регулятора.

Иван Шилов ИА REGNUM Центральный Банк России

В перечень валют дополнительно включены дирхам ОАЭ, таиландский бат, вьетнамский донг, сербский динар, новозеландский доллар, грузинский лари, индонезийская рупия, египетский фунт и катарский риал.

Напомним, с 13 января Банк России возобновил операции по покупке иностранной валюты на внутреннем рынке.

Как сообщало ИА REGNUM, в МИД ЮАР заявили, что страны БРИКС ищут альтернативу американскому доллару для платежей, поскольку для бедных стран доминирование этой валюты невыгодно.