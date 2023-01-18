Путин: Россия продолжит фиксировать преступления властей Украины
Путин: Россия продолжит фиксировать преступления властей Украины против мирного населения
Москва, 18 января, 2023, 14:52 — ИА Регнум. Россия продолжит фиксировать преступления властей Украины, в том числе против мирного населения, заявил 18 января президент Владимир Путин.
Kremlin.ru
Владимир Путин
Следственный комитет фиксирует и обобщает данные, а также дает им правовую оценку, по этому пути Россия намерена идти и дальше, сказал президент.
Власти Украины, виновные в многочисленных преступлениях, в том числе против своих собственных жителей, православных священников и многих других, не уйдут от ответственности, убежден Владимир Путин.
Следует помнить о том, что источником нынешней власти Украины, как и моментом начала совершения многочисленных преступлений, был государственный переворот 2014 года, добавил президент.