Москва, 18 января, 2023, 14:40 — ИА Регнум. Министр иностранных дел России Сергей Лавров заявил, что украинские системы противовоздушной обороны (ПВО), вопреки всем нормам международного права, находятся в жилых кварталах. Это и стало причиной трагедии в городе Днепропетровске, считает он.

Cover Images/ Global Look Press/Keystone Press Agency Взырыв в Днепропетровске

Глава внешнеполитического ведомства напомнил о множестве других подобных ситуаций, произошедших в Донбассе с 2014 года.

Выступая на заседании Совбеза ОНН, постоянный представитель России при организации Василий Небензя подтвердил, что установка киевских боевиков находилась в жилом квартале Днепропетровска.

Напомним, вечером 14 января после взрыва произошло обрушение подъезда многоэтажного дома в Днепропетровске. В результате происшествия погибли более 40 человек.

Позже советник офиса главы Украины Алексей Арестович сделал заявление, что подъезд многоэтажки обрушился из-за падения на него сбитой ВСУ ракеты. 17 января Арестович «признал ошибку» и подал в отставку.

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