Вашингтон, 18 января, 2023, 14:29 — ИА Регнум. Командующий ВСУ Валерий Залужный намерен выступить на сессии Военного комитета НАТО, которая будет посвящена ситуации на Украине. Об этом 18 января заявил на заседании глава комитета адмирал Роб Бауэр.

Иван Шилов ИА REGNUM Залужный

По его словам, 19 января сессия Военного комитета НАТО будет посвящена обсуждению военной ситуации на Украине и вокруг нее.

Бауэр сообщил, что командующий ВСУ Валерий Залужный собирается присоединиться к обсуждению в формате видеоконференции.

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