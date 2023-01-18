Москва, 18 января, 2023, 14:19 — ИА Регнум. Только ленивый не призывает к переговорам, но США говорят, что сейчас не время и нужно помочь киевскому режиму на поле боя. Об этом 18 января заявил министр иностранных дел РФ Сергей Лавров на пресс-конференции.

EPA/YURI KOCHETKOV/ТАСС Сергей Лавров

«Что касается переговоров, сейчас только ленивый этим не занимается», — сказал Лавров.

Он добавил, что помощник президента США по вопросам национальной безопасности Джейк Салливан время от времени говорит, что «сейчас не время для переговоров», и призывает помочь киевскому режиму улучшить позиции на поле боя.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, Россия готова рассмотреть серьёзные предложения Запада по переговорам о завершении конфликта, но о переговорах с Зеленским речи быть не может.