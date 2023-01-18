Москва, 18 января, 2023, 14:15 — ИА Регнум. Действия России в рамах специальной военной операции нацелены на прекращение боевых действий, заявил 18 января президент Владимир Путин.

Дарья Драй ИА REGNUM Владимир Путин

Полномасштабную войну против Донбасса с применением авиации, артиллерии и танков киевский режим развязал еще в 2014 году, Россия стремится ее закончить и «защитить наших людей», отметил президент.

Ранее президент неоднократно отмечал, что все цели специальной военной операции будут достигнуты.

В Кремле заявляли, что мирные переговоры с Украиной возможны при условии выполнения всех требований, которые ставились в начале СВО, и признания киевскими властями новых реалий в виде воссоединения четырех регионов с Россией.