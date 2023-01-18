Санкт-Петербург, 18 января, 2023, 14:21 — ИА Регнум. В Санкт-Петербурге и Ленинградской области в четверг, 19 января, ожидается резкое ухудшение погодных условий. В связи с этим органы МЧС России в обоих регионах объявили штормовое предупреждение.

Дарья Драй ИА REGNUM Зимний Петербург

Как сообщили в ГУ МЧС России по Санкт-Петербургу, по данным петербургского гидрометцентра в Северной столице местами ожидается усиление ветра до 17 м/с, а также сильные осадки. Температура воздуха в Петербурге ночью 0…+2 гр., днем +3…+5 гр.

В связи с этим жителей и гостей города просят обходить рекламные щиты, шаткие строения и дома с неустойчивой кровлей, избегать деревьев и сооружений повышенного риска (мостов, эстакад, трубопроводов, линий электропередач, потенциально опасных промышленных объектов). Водителей просят по возможности воздержаться от поездок на личном автотранспорте.

В свою очередь, ГУ МЧС России по Ленинградской области предупредило, что 19 января на территории региона местами ожидаются порывы ветра до 15-17 м/с, а также сильные осадки в виде дождя и мокрого снега. На дорогах будет гололедица. Температура воздуха в Ленобласти ночью 0…+3 гр., днем +1…+6 гр.

Напомним, в Петербурге ранее объявили желтый уровень погодной опасности.