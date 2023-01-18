Москва, 18 января, 2023, 14:50 — ИА Регнум. Дефицит федерального бюджета, по предварительным данным, за январь–декабрь 2022 года превысил 3,3 триллиона рублей, сообщает 18 января пресс-служба Министерства финансов России.

Иван Шилов ИА REGNUM Бюджет

По данным ведомства, нефтегазовые доходы за прошлый год составили более 11,5 триллиона рублей, превысив плановый показатель на 21,4%. Ненефтегазовые доходы выросли на 4,9% и составили свыше 16,2 триллиона рублей. Общий размер доходной части бюджета превысил 27,8 триллиона рублей (111,2%).

По предварительной оценке, исполнение расходов составило более 31,1 триллиона рублей, или 131,4% к общему объёму расходов бюджета, утверждённому Федеральным законом и 97,5% к сводной бюджетной росписи федерального бюджета с учётом внесённых изменений.

Как сообщало ИА REGNUM, президент России Владимир Путин ранее констатировал, что дефицит федерального бюджета составил 3,3 триллиона рублей, или 2,3% ВВП. Он отметил, что такой уровень стал одним из лучших среди стран «Большой двадцатки».

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