Вашингтон, 18 января, 2023, 14:24 — ИА Регнум. Руководство компании Twitter, которое является владельцем одноименной социальной сети, намерено на аукционе продать вывеску с логотипом компании, кофемашину, а также офисное оборудование в связи с сокращением доходов и приближающимися выплатами по долговым обязательствам. Об этом 18 января сообщает телеканал CNBC.

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По информации телеканала, потребители могут ознакомиться со списком продаваемых вещей компании на сайте аукциона.

Уточняется, что руководство Twitter намерено продать холодильники, гриль, офисное оборудование, в том числе столы и телевизоры.

По мнению телеканала, такое решение говорит о том, что владелец Twitter Илон Маск намерен уменьшить расходы на фоне финансовых трудностей, поскольку некоторые фирмы приостановили рекламные контракты с этой социальной сетью.

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